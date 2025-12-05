Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1,2 azaldı

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın ilk 10 ayında yıllık %7 düşüşle 116.807 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %14,3 düşüşle 387,88 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Ekim ayında ferronikel ihracatı yıllık %15,9 yükselerek 12.328 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %8,1 artışla 41,33 milyon $ seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 düşüşle 221.323 mt seviyesine inerken, bu ihracatın değeri yıllık %12,5 azalarak 558,72 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Ekim ayında demir çelik ihracatı yıllık %8,9 düşüşle 22.085 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %3 artışla 57,96 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.