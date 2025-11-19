Alacero Summit 2025: Kolombiya’da ithal çelik fiyatlarının yarattığı kriz sürüyor

Alacero Summit 2025 konferansında konuşan Kolombiya Ulusal Girişimciler Birliğine bağlı Çelik Üreticileri Odası Başkanı Daniel Rey Suárez, Kolombiyalı üreticilerin son dönemde karşılaştığı zorlukları özetledi.

Yerel basına göre Suárez, Kolombiya çelik sektörünün iki ana cepheden ciddi baskı altında olduğunu ifade etti. Fiyatlar konusunda yaşanan sorunlar Çin, Rusya ve Türkiye merkezli üreticilerin güçlü devlet sübvansiyonlarından faydalanarak maliyetinin altında satış yapmasından kaynaklanıyor. Bu düşük fiyatlar piyasada gösterge seviyeleri aşağı çekerken, Kolombiyalı üreticilerin rekabet etmesini giderek zorlaştırıyor. Suárez ikinci sorunun ise iç piyasada çelik talebinin en güçlü kaynaklarından biri olan inşaat sektörünün gösterdiği zayıf performansa bağlı olduğunu aktardı. Birkaç yıldır devam eden %18 seviyelerindeki faiz oranları ve yüksek enflasyonun ardından ülkedeki yeni inşaat projesi sayısında belirgin bir düşüş yaşanması sonucunda çelik tüketimi ciddi miktarda gevşedi.

İthalat baskısı: Fiyatların etkisi ağırlıkta

Kolombiya’nın çelik ithalatı ürün grubuna bağlı olarak toplam talebinin %5 ile %45’ini karşılıyor. Rey Suárez, çelik ithalatı yüksek seviyelerde bulunsa da asıl sorunun tonaj değil fiyatlar olduğunu vurguladı. İthal fiyatlar, iç piyasa için referans haline gelerek piyasa seviyelerini aşağı çekiyor ve yerel üreticilerin rekabet gücünü azaltıyor.

Ticari koruma önlemi çağrısı

Kolombiya çelik sektöründe piyasa koşulları kötüleştikçe şirketlerin vardiya düzenlerinde değişiklik yapmaya, çalışma saatlerini azaltmaya ve üretim tonajlarını yeniden değerlendirmeye başladığı söylendi. Tesisler şu anda kurulu kapasitelerinin yalnızca %62-64’ünde çalışıyor. Suárez’e göre bu da ek iş gücü kayıpları yaratıp sanayinin büyümesine engel teşkil ediyor.

Rey Suárez derinleşen fiyat krizi karşısında Kolombiyalı sanayi liderlerinin Çin, Rusya ve Türkiye’den gelen sübvanse edilmiş çeliğin olumsuz etkilerini dengelemek amacıyla hükümetle birlikte ticari koruma önlemlerini hayata geçirmek için çalıştığını belirtirken, “Fiyat krizi giderek kötüleştiği için hükümetin bu önlemleri kısa süre içinde devreye almasını bekliyoruz. Böyle devam ederse çok daha sert adımlar atmak zorunda kalacağız,” ifadelerini kullandı.