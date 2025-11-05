 |  Giriş 
Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,2 düştü

Çarşamba, 05 Kasım 2025 15:27:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %16,3 düşüşle 104.479 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %16,3 düşüşle 346,55 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Eylül ayında ferronikel ihracatı yıllık %21,6 düşerek 11.144 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %31,2 düşüşle 36,31 milyon $ seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,2 düşüşle 199.238 mt seviyesine inerken, bu ihracatın değeri yıllık %14 azalarak 500,76 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Eylül ayında demir çelik ihracatı yıllık %1,1 artışla 26.131 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %17,7 düşüşle 57,13 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

