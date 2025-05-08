Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi ilk çeyrekte %13,2 arttı

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın birinci çeyreğinde yıllık %4,5 düşüşle 31.347 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %6,3 artışla 106,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Mart ayında ferronikel ihracatı yıllık %28,9 artışla 12.109 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %41,4 artışla 41,54 milyon $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın birinci çeyreğine kıyasla %13,2 artışla 62.497 mt seviyesine yükselirken, bu ihracatın değeri yıllık %2 artarak 155,39 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Mart ayında demir çelik ihracatı yıllık %37,1 artışla 23.272 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %25,2 artışla 58,78 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.