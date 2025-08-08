 |  Giriş 
Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2025’in ilk yarısında %1,7 arttı

Cuma, 08 Ağustos 2025 16:20:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın ilk yarısında yıllık %9,1 düşüşle 68.142 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %9,4 düşüşle 229,16 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Haziran ayında ferronikel ihracatı yıllık %58,3 yükselerek 12.415 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %37 artışla 40,55 milyon $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,7 artışla 182.192 mt seviyesine çıkarken, bu ihracatın değeri yıllık %9,7 azalarak 330,50 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Haziran ayında demir çelik ihracatı yıllık %23,3 artışla 21.222 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %18,8 yükselişle 55,48 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.


