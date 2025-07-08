Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %1,7 düştü

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %16,9 düşüşle 55.727 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %15,6 düşüşle 188,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Mayıs ayında ferronikel ihracatı yıllık %42,4 düşüşle 10.751 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %44,9 düşüşle 37,96 milyon $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,7 düşüşle 106.970 mt seviyesine gerilerken, bu ihracatın değeri yıllık %13,9 azalarak 275,02 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Mayıs ayında demir çelik ihracatı yıllık %22,8 düşüşle 20.727 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %33,7 düşüşle 57,21 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.