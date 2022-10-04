﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde %61 arttı

Salı, 04 Ekim 2022 10:07:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %60,9 artışla 96.338 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %142,8 artışla 663,57 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Sadece Ağustos ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %42,9 artışla 12.552 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %85,2 artışla 78,58 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkenin demir çelik ihracatı ise yıllık %61 artışla 150.997 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %128 artarak 798,32 milyon $ seviyesinde yer aldı. Sadece Ağustos ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %1,1 artışla 19.330 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %57,1 artışla 97,21 milyon $’a yükseldi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde %76,4 arttı

06 Eyl | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Haziran döneminde %97,5 arttı

03 Ağu | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mayıs döneminde %97 arttı

07 Tem | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde %11,7 düştü

07 Eki | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde %6,9 düştü

08 Eyl | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mayıs döneminde %14,7 düştü

06 Tem | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Nisan döneminde %20,5 düştü

05 Haz | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi ilk çeyrekte %15,9 düştü

07 May | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Şubat döneminde %14,6 düştü

09 Nis | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak ayında %18 düştü

10 Mar | Çelik Haberler