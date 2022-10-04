Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde %61 arttı

Salı, 04 Ekim 2022 10:07:00 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %60,9 artışla 96.338 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %142,8 artışla 663,57 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Sadece Ağustos ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %42,9 artışla 12.552 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %85,2 artışla 78,58 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkenin demir çelik ihracatı ise yıllık %61 artışla 150.997 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %128 artarak 798,32 milyon $ seviyesinde yer aldı. Sadece Ağustos ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %1,1 artışla 19.330 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %57,1 artışla 97,21 milyon $’a yükseldi.