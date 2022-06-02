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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Nisan döneminde %100,1 arttı

Perşembe, 02 Haziran 2022 15:36:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Nisan döneminde Kolombiya yıllık %82,7 artışla 49.112 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %135,8 artışla 290,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Nisan ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %168,6 artışla 17.405 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %256,1 artışla 111,8 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Nisan döneminde yıllık %100,1 artışla 78.193 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 358,53 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %143,3 artış kaydetti. Nisan ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %183,5 artışla 25.439 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %227,2 artışla 132,02 milyon $’a yükseldi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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