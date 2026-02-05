Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2025 yılında değişmedi

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı 2025 yılında yıllık %4,6 düşüşle 144.549 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %12,3 düşüşle 475,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Aralık ayında ferronikel ihracatı yıllık %8,2 azalarak 14.531 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %19,6 düşüşle 45,03 milyon $ seviyesine geriledi.

Söz konusu yılda demir çelik ihracatı ise 2024 yılına kıyasla değişmeyerek 270.909 mt seviyesinde yatay seyrederken, bu ihracatın değeri yıllık %10,9 azalarak 682,49 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Aralık ayında demir çelik ihracatı yıllık %13,6 düşüşle 24.160 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %20,5 azalışla 61,91 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.