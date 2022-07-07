Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mayıs döneminde %97 arttı

Perşembe, 07 Temmuz 2022 10:36:13 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %81,3 artışla 59.142 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %149,2 artışla 370,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Sadece Mayıs ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %74,7 artışla 10.031 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %214,5 artışla 79,73 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise yıllık %97 artışla 93.465 seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %143,9 artarak 451,19 milyon $ seviyesinde yer aldı. Mayıs ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %82,4 artışla 15.272 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %190,1 artışla 92,66 milyon $’a yükseldi.