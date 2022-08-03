Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Haziran döneminde %97,5 arttı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 11:16:39 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %78,8 artışla 74.390 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %168,9 artışla 504,29 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Sadece Haziran ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %69,6 artışla 15.247 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %244,2 artışla 134,11 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise yıllık %97,5 artışla 117.271 seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %160,7 artarak 608,27 milyon $ seviyesinde yer aldı. Haziran ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %99,8 artışla 23.806 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %224,8 artışla 157,08 milyon $’a yükseldi.