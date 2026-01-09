 |  Giriş 
Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %1,5 arttı

Cuma, 09 Ocak 2026 14:47:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı 2025 yılının ilk 11 ayında yıllık %4,2 düşüşle 130.018 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %11,4 düşüşle 430,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Kasım ayında ferronikel ihracatı yıllık %31,5 yükselerek 13.211 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %26,6 artışla 42,57 milyon $ seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,5 artışla 246.749 mt seviyesine çıkarken, bu ihracatın değeri yıllık %9,8 azalarak 620,58 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Kasım ayında demir çelik ihracatı yıllık %33,2 yükselişle 25.426 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %25,3 artışla 61,86 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.


