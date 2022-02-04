Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2021’de %3,2 düştü

Cuma, 04 Şubat 2022 12:30:56 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılında Kolombiya yıllık %13 düşüşle 108.537 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %21,4 artışla 528,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Aralık ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 12.633 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %31,7 artışla 67,37 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise yılın tamamında yıllık %3,2 düşüşle 166.285 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 660,69 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %27,5 artış kaydetti. Aralık ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %14,8 artışla 17.526 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %42,4 artışla 80,49 milyon $’a yükseldi.