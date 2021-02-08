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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2020’de %17,1 düştü

Pazartesi, 08 Şubat 2021 16:06:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl Kolombiya yıllık %10,4 düşüşle 124.755 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %20,1 düşüşle 435,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Aralık ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %28,6 düşüşle 12.834 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %37 düşüşle 51,14 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise yılın tamamında yıllık %17,1 düşüşle 171.780 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 518,37 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %24,8 düşüş kaydetti. Aralık ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %44,9 düşüşle 15.270 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %40 düşüşle 56,53 milyon $’a geriledi.


Etiketler: Güney Amerika  Kolombiya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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