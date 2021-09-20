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Kolombiyalı çelik üreticileri inşaat sektörüne çelik tedariki için garanti verdi

Pazartesi, 20 Eylül 2021 11:53:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kolombiyalı çelik üreticileri, çelik sektörünün, yerel inşaat sektörü için ürün tedarikini garanti edebileceğini bildirdi.

Çelik sektörünün bu açıklamasından önce, Kolombiya İnşaat Odası (Camacol), yerel fiyatların, ülkenin inşaat sektörünü tehlikeye soktuğunu söylemişti.

İnşaat sektörüne yönelik uzun mamul eksikliğinin olduğunu söyleyen Camacol, çelik ithalatı yapılabilmesi amacıyla ithalatta uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi için hükümete talepte bulunacağını belirtti.

Camacol’un endişelerine rağmen, Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi (CPA), çelik ürün arzının, yerel inşaat sektörünün talebini karşılayabileceğini ifade etti. Gerdau Diaco, Votorantim’e ait Acerias Paz del Rio, Acesco ve Ternium Colombia, Kolombiyalı üreticiler arasında yer alıyor.

Yerel inşaat sektöründe kullanılan uzun mamullerin %39’unun ithalat yoluyla tedarik edildiğini söyleyen Camacol, ithalatın gerçekleştirildiği zaman aralığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

CPA, Kolombiya’nın çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, yıllık %48 arttığını ve inşaat faaliyetlerinin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştığı bölgelerde uzun mamul tedarikinin garanti olduğunu ifade etti.


Etiketler: Güney Amerika  Kolombiya  |  benzer haberler »


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