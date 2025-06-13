Kolombiyalı Aceros del Oriente Paraguay’da çelik tesisi kuracak

Yerel basında çıkan haberlere göre Kolombiya merkezli Aceros del Oriente, Paraguay’ın Alto Paraná kentinde 32,73 milyon $ yatırımla yeni bir çelik tesisi inşa edecek. Söz konusu yatırım, Ulusal İhracat Konseyi tarafından desteklenecek.

Tesis hem yerel hem de uluslararası pazarlardaki inşaat, otomotiv ve gemi inşa sektörlerine yönelik ayda 17.000 mt’a kadar çelik üretim kapasitesine sahip olacak. Tesisin ilk aşamada 350 kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Şirket, hammadde olarak hurda, enerji için ise temiz ve yenilenebilir kaynakları kullanmayı planlıyor.