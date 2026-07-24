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Kocaer Çelik ABD'de kuracağı yeni üretim şirketiyle rekabet gücünü artıracak

Cuma, 24 Temmuz 2026 12:34:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik üreticisi Kocaer Çelik, küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırma stratejisi doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir şirket kurmaya karar verdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Kocaer Çelik Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2026 tarihli kararı kapsamında kurulacak yeni şirket üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri yürütecek.

Kocaer Çelik'in hâkim ortak konumunda bulunacağı şirketin sermaye yapısı, üretim kapasitesi, yatırım tutarı, faaliyet göstereceği bölge ve kuruluş takvimine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Söz konusu yatırım kararıyla Kocaer Çelik'in ABD pazarındaki varlığını güçlendirmesi, yerel üretim ve satış kabiliyeti kazanması ve küresel rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Kocaer Çelik 

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