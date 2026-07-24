Kocaer Çelik ABD'de kuracağı yeni üretim şirketiyle rekabet gücünü artıracak

Çelik üreticisi Kocaer Çelik, küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırma stratejisi doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir şirket kurmaya karar verdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Kocaer Çelik Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2026 tarihli kararı kapsamında kurulacak yeni şirket üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri yürütecek.

Kocaer Çelik'in hâkim ortak konumunda bulunacağı şirketin sermaye yapısı, üretim kapasitesi, yatırım tutarı, faaliyet göstereceği bölge ve kuruluş takvimine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Söz konusu yatırım kararıyla Kocaer Çelik'in ABD pazarındaki varlığını güçlendirmesi, yerel üretim ve satış kabiliyeti kazanması ve küresel rekabet gücünü artırması hedefleniyor.