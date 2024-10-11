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Kocaer Çelik yurt dışında yeni dağıtım kanalları açacak

Cuma, 11 Ekim 2024 14:05:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ekonomim’e konuşan Kocaer Çelik’in Genel Müdürü Mehmet Çakmur, şirketin İngiltere ve İrlanda’da bulunan 20.000 metrekare kapalı depo alanına sahip dağıtım ağlarına ek olarak yurt dışında yeni dağıtım kanalları açmak için fizibilite çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin ihracat pazarlarının oldukça değişken olduğunu hatırlatan Çakmur, Kocaer’in depolarının bulunduğu ülkelerde aktif bir oyuncu olmayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca Kocaer’in Türkiye’de kurduğu KCR Dış Ticaret adındaki yeni şirkette sadece kendi ürünleri değil, farklı malzemelerin de ihracatını yapacak şekilde faaliyet göstereceği bildirildi.

Buna ek olarak şirketin genel müdürü, Kocaer’in iki yıl önce kurduğu çelik servis merkezi ile katma değerli üretime odaklandığını ifade etti. Yeni yatırımlarla çelik servis merkezinin kapasitesini 120.000 mt’dan 180.000 mt’a çıkardıklarını söyleyen Çakmur, önümüzdeki dönemde merkezin kapasitesini hem Türkiye hem de farklı coğrafyalarda artırmayı hedeflediklerini belirtti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Kocaer Çelik 

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