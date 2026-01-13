Kocaer Çelik 2025’te üretim ve satış rekoru kırdığını açıkladı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre şirket 2025 yılında üretim ve satış miktarlarında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kocaer Çelik’in açıklamasına göre şirketin kendi tesislerinde gerçekleştirdiği üretim esas alındığında 2025 yılı toplam üretim miktarı yıllık %26 artışla 648.105 mt olarak kaydedildi. Aynı açıklamada belirtildiği üzere satış miktarı aynı dönemde %17,6 artışla 682.873 mt seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Kocaer geniş coğrafi dağılıma sahip ihracat ağı, mevcut pazarlarda derinleşme ve yeni pazarlara erişim kabiliyeti sayesinde küresel demir çelik sektöründe sıkça değişen ticaret politikaları, vergiler ve korumacı uygulamaların olumsuz etkisini aşabildiğini belirtti.

Üretici bahsi geçen sonuçların son yıllarda tamamlanan modernizasyon ve kapasite artışı yatırımlarının ve yüksek katma değerli ürünlere dayalı büyüme stratejisinin yansıması olduğunu ifade etti.