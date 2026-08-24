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Kardemir Çelik'in geliri 2026'nın ilk yarısında arttı

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 11:52:20 (GMT+3)   |   İstanbul

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. yılın ilk yarısını ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı yıllık %52 düşüşle 410,4 milyon TL olurken, satış geliri yıllık %26,3 artışla 13,92 milyar TL seviyesinde yer aldı. Yılın ilk yarısında Kardemir Çelik'in faaliyet kârı 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 1,15 milyar TL'ye kıyasla 1,23 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde brüt kar 1,75 milyar TL olurken, AVFÖK ise %10,37 artışla 1,4 milyar TL seviyesine yükseldi. 30 Haziran 2026 itibarıyla şirketin toplam kaynakları %14 artışla 32,2 milyar TL seviyesine yükselirken, özkaynakları ise %8 artışla 11,2 milyar TL'ye ulaştı. 

2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, demir-çelik sektörünün küresel ölçekte yoğun bir rekabet ortamından geçtiğine dikkat çeken Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Demir-çelik sektörü son yıllarda Çin kaynaklı arz fazlası ve düşük fiyatlı ihracat politikalarının yanı sıra artan enerji ve hammadde maliyetleri, korumacılık önlemleri ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi birçok faktörün etkisiyle yoğun bir rekabet ortamından geçiyor. Tüm bu zorlu koşullara rağmen hasılatımızı ve karlılığımızı artırmayı başardık. Güçlü finansal performansımızı yeni nesil üretim teknolojileri, katma değerli ürün yatırımları, ihracat odaklı büyüme stratejimiz ve yenilenebilir enerji projelerimizle desteklemeye devam ediyoruz. Bu yatırımlarla hem üretim süreçlerimizin verimliliğini artırmayı hem de daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim yapısı oluşturmayı hedefliyoruz,” dedi.

Kardemir Çelik 2026 yılının ilk çeyreğinde yeni büyük ebat profil hadde yatırımına başladığını açıkladı. Şirket, yeni tesisin 2027 yılında üretime başlamasını planlıyor. Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Önder Karalp, söz konusu yatırımla ürün gamının genişletilmesinin, rekabet avantajı sağlanmasının ve şirketin cirosu ile ihracatının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu yatırımın katkısıyla şirket ihracatında yaklaşık %25 büyüme öngörüyor. 

Buna ek olarak şirket, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı güneş ile rüzgar enerjisi santralleri ve atık ısı geri kazanım projeleriyle toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünü 71,9 MW'a çıkarmayı hedefliyor.

Kardemir Çelik halihazırda üç profil fabrikası ile bir filmaşin ve inşaat demiri fabrikasına sahip. Şirketin profil tesislerinin yıllık üretim kapasitesi 700.000 mt, çelikhanesinin yıllık kapasitesi 1,2 milyon mt, filmaşin ve inşaat demiri tesisinin kapasitesi ise 600.000 mt seviyesinde yer alıyor. Şirket ürünlerinin %50'den fazlasını ihracat pazarlarına gönderiyor.

Etiketler: Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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