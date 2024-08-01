Kazakistan merkezli Qarmet konvertörünü yenileyerek kapasitesini artıracak

Eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, modernizasyon çalışmaları kapsamında çelik tesisindeki 1 No’lu konvertörünü devreye dışı bıraktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin gelecekte kesintisiz ve verimli şekilde faaliyet göstermenin yanı sıra üretim kapasitesini artırmak amacıyla söz konusu konvertörün gövdesini yenileyeceği ve gerekli diğer onarım çalışmalarını yürüteceği ifade edildi. Ayrıca bu süreçte Qarmet’in 2 ve 3 No’lu konvertörlerinde çelik üretimine devam edeceği de bildirildi.

Çalışmaların üç ay sürmesi planlanıyor.