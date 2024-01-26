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Kazakistan merkezli Qarmet 2028’de üretim artışı hedefliyor

Cuma, 26 Ocak 2024 12:11:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kazakistan hükümetinin açıklamasına göre eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Qarmet’in 2028 yılı için uzun vadeli bir üretim hedefi var. Şirket söz konusu yıla kadar çelik üretimini %64 artışla 5 milyon mt’a, demir cevheri konsantresi üretimini %88 artışla yine aynı seviyeye ve kömür üretimini %47 artışla 9 milyon mt’a yükseltmeyi planlıyor.

Şirketin başlıca hedefi söz konusu yıla kadar Orta Asya ve BDT’deki en büyük metalurji tesislerinden biri konumunu yeniden kazanmak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Qarmet 2024 yılına ilişkin üretim hedeflerini yükselterek bu yıl çelik üretiminin %13 artışla 3,3 milyon mt ve demir cevheri üretiminin %10 artışla 2,5 milyon mt’a çıkmasını bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kazakistan BDT Madencilik Çelik Üretimi Üretim 

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