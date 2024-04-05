Kazakistan merkezli Qarmet boru üretimini artıracak

Cuma, 05 Nisan 2024 14:07:11 (GMT+3) | İstanbul

Eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli Qarmet, Aktau tesisindeki boru üretimini yeni yatırımlar aracılığıyla artırmayı planladığını açıkladı.

Şirket hissedarı Andrey Lavrentyev, Qarmet’in çalışma koşullarını iyileştireceğini ve kullandığı teknolojileri yenileyeceğini belirtti. Aynı zamanda şu an yıllık 60.000 mt seviyesinde yer alan boru üretim kapasitesinin yıllık 100.000 mt’a çıkarılacağını ve tesis sahasına ulaşan demir yolu hatları inşa edileceğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Qarmet, bu yıl üretim hacmini artırmayı ve yeni yatırım sözleşmeleri imzalayarak maliyetlerini azaltmayı hedeflediğini paylaşmıştı. Ayrıca çelik üretiminin %13 artışla 3,3 milyon mt ve demir cevheri üretiminin %10 artışla 2,5 milyon mt’a çıkmasını beklediğini de bildirmişti.