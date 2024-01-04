Kazakistan merkezli Qarmet 2024’te üretimi artırmayı hedefliyor

Perşembe, 04 Ocak 2024 10:52:32 (GMT+3) | İstanbul

Kazakistan hükümetinin açıklamasına göre devlete ait doğrudan yatırım fonu Qazaqstan Investment Corporation tarafından satın alınmasının ardından eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Qarmet geçtiğimiz yılın Aralık ayında üretim hacmini, ferroalyaj ile kömür rezervlerini artırdı ve nihai mamul sevkiyatlarına yeniden başladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal bağlı kuruluşu ArcelorMittal Temirtau’nun Qazaqstan Investment Corporation’a satışını tamamlamıştı.

Qarmet’in faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar tesise gerekli hammadde temininin sağlanması, nihai mamul ihracatına yönelik destek önlemlerinin alınması ve tespit edilen çevre ihlallerinin ortadan kaldırılması hakkında konuştu. Geçtiğimiz ay işletmenin faaliyetlerini istikrara kavuşturmak için 28,6 milyar KZT (62,76 milyon $) yatırım yapıldı.

Şirket 2024 yılında üretim hacimlerini artırmayı ve yeni yatırım sözleşmeleri imzalayarak maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda üretimi modernize etmek ve ürün portföyünü revize etmek üzere önlemler alınacak.

ArcelorMittal Temirtau’nun yıllık ham çelik üretim kapasitesi 4 milyon mt seviyesinde yer alıyordu.