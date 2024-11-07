Kazakistan merkezli Qarmet çelik dahil birçok sektöre yatırım için Çinli şirketlerle anlaşmalar imzaladı

Kazak ve Çinli yetkililerin iki ülke arasındaki ticaret hacmini geçtiğimiz yıl kaydedilen 41 milyar $’a kıyasla ikiye katlamak amacıyla Kazakistan’da gerçekleştirdiği toplantıda, eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, çelik, madencilik, inşaat ve enerji dahil pek çok sektörde faaliyet gösteren Çinli şirketlerle 2,5 milyar $ değerinde anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

Şirketin kömür madenlerine yönelik tesis tedariki için Zhengzhou Coal Mining Machinery Group ile güçlerini birleştirdiği belirtildi. Öte yandan Xinxing Ductile Iron Pipes Co., LTD ile birlikte 161 milyon $ yatırım yaparak inşaat ve konut projelerine yönelik yüksek dayanımlı dökme demir boru tesisi inşa edeceği ve tesisin üretim kapasitesinin yıllık 200.000 mt seviyesinde yer alacağı ifade edildi.

Bununla birlikte Qarmet’in China Metallurgical Group Corpation ile madencilik ve çelik sektörlerinde iş birliği için 1 milyar $ değerinde uzun vadeli anlaşma yaptığı aktarıldı. Şirketin kok tesisinin modernizasyonu için ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation ile 649 milyon $ yatırım yapacağı vurgulandı.

Ayrıca Nanjing Fiberglass Research & Design ve Qarmet’in yüksek fırın cürufu kullanarak mineral yalıtım malzemeleri üretecek yıllık 100.000 mt kapasiteli bir tesis inşa edeceği de paylaşıldı.