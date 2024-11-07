 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kazakistan...

Kazakistan merkezli Qarmet çelik dahil birçok sektöre yatırım için Çinli şirketlerle anlaşmalar imzaladı

Perşembe, 07 Kasım 2024 12:14:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kazak ve Çinli yetkililerin iki ülke arasındaki ticaret hacmini geçtiğimiz yıl kaydedilen 41 milyar $’a kıyasla ikiye katlamak amacıyla Kazakistan’da gerçekleştirdiği toplantıda, eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, çelik, madencilik, inşaat ve enerji dahil pek çok sektörde faaliyet gösteren Çinli şirketlerle 2,5 milyar $ değerinde anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

Şirketin kömür madenlerine yönelik tesis tedariki için Zhengzhou Coal Mining Machinery Group ile güçlerini birleştirdiği belirtildi. Öte yandan Xinxing Ductile Iron Pipes Co., LTD ile birlikte 161 milyon $ yatırım yaparak inşaat ve konut projelerine yönelik yüksek dayanımlı dökme demir boru tesisi inşa edeceği ve tesisin üretim kapasitesinin yıllık 200.000 mt seviyesinde yer alacağı ifade edildi.

Bununla birlikte Qarmet’in China Metallurgical Group Corpation ile madencilik ve çelik sektörlerinde iş birliği için 1 milyar $ değerinde uzun vadeli anlaşma yaptığı aktarıldı. Şirketin kok tesisinin modernizasyonu için ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation ile 649 milyon $ yatırım yapacağı vurgulandı.

Ayrıca Nanjing Fiberglass Research & Design ve Qarmet’in yüksek fırın cürufu kullanarak mineral yalıtım malzemeleri üretecek yıllık 100.000 mt kapasiteli bir tesis inşa edeceği de paylaşıldı.


Etiketler: Kazakistan BDT Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Kazakistan merkezli Qarmet boru üretimini artıracak

05 Nis | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet 2024’te üretimi artırmayı hedefliyor

04 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Temirtau emisyonların azaltılması için çevresel yatırımlarına devam edecek

12 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Temirtau yeni pota ocağı için 21 milyon $ yatırım yapacak

20 Eki | Çelik Haberler

SMS ArcelorMittal Temirtau'ya yeni pota ocağı tedarik edecek

27 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Temirtau 6 No’lu sinterleme hattındaki yenileme çalışmalarını tamamladı

30 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal Temirtau 6 No’lu sinterleme hattının yenilenmesi için 3 milyar KZT yatırım yapacak

04 Nis | Çelik Haberler

Çin Kazakistan’da çelik tesisi kuracak

09 Mar | Çelik Haberler

Tenaris Kazakistan’da yeni boru tesisi açacak

13 Kas | Çelik Haberler

Mechel iki ferroalyaj şirketindeki tüm hissesini Yıldırım Grup'a sattı

27 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis