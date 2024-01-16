Kazakistan merkezli Qarmet 2024’te demir cevheri üretiminin artmasını, kömür üretiminin düşmesini bekliyor

Salı, 16 Ocak 2024 10:06:52 (GMT+3) | İstanbul

Kazakistan hükümetinin açıklamasına göre eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Qarmet 2024 yılına ilişkin üretim hedeflerini yükseltti. Şirket bu yıl metalürjik ürün üretiminin %13 artışla 3,3 milyon mt ve demir cevheri üretiminin %10 artışla 2,5 milyon mt’a çıkmasını bekliyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl meydana gelen yangının ardından Kostenko kömür madenindeki üretim kazanın tekrarına neden olabilecek tüm faktörler ortadan kaldırılıncaya kadar yeniden devreye alınamayacağı için Qarmet kömür üretiminde %2’lik bir düşüş öngörüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal bağlı kuruluşu ArcelorMittal Temirtau’nun devlete ait doğrudan yatırım fonu Qazaqstan Investment Corporation’a satışını tamamlamıştı.