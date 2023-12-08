Kazakistan merkezli ArcelorMittal Temirtau’nun satışı tamamlandı

Cuma, 08 Aralık 2023 12:26:41 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Kazakistan merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Temirtau’nun devlete ait doğrudan yatırım fonu Qazaqstan Investment Corporation’a satışını tamamladığını açıkladı.

ArcelorMittal ve Kazakistan hükümeti Ağustos ayında Kazakhstanskaya kömür madeninde meydana gelen yangının ardından ArcelorMittal Temirtau için sürdürülebilir bir yol çizme için anlaşmaya varmak üzere birkaç aydır görüşüyordu.

ArcelorMittal satış tamamlanırken 286 milyon $ ve grup içi ödenmemiş borçların geri ödemesi için de 250 milyon $ aldı.

ArcelorMittal Temirtau Kazakistan’da 15 adet kömür ve demir cevheri madenine sahip.