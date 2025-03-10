Kardemir 2024’te net zarar kaydetti

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) 2024 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, bir önceki yıl kaydedilen 2,29 milyar TL net kâra kıyasla 3,03 milyar TL net zarar elde etti. 2024 yılında Kardemir, bir önceki yıl kaydedilen 4,39 milyar TL faaliyet zararına kıyasla 1,06 milyar TL faaliyet zararı bildirirken, satış geliri yıllık %24,2 düşüşle 56,49 milyar TL oldu.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Kardemir’in AVFÖK’ü yıllık %9,3 düşerek 4,31 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %4,8 artarak 2,51 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %5,6 artışla 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yıl şirketin toplam satışları yıllık %4,4 düşüşle 2,26 milyon mt seviyesinde yer aldı.