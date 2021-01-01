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Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Ağustos ayında düşüş gösterdi

Ağustos ayında, IPPI aylık %3 düşse de 21 büyük emtia grubunun 16’sı artarken, 5’i düşüş gösterdi. IPPI, Ağustos ayında, ...

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