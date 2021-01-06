Kanada’da Kasım ayında sanayi ürünleri fiyatları düşerken hammadde fiyatları arttı

Çarşamba, 06 Ocak 2021 13:57:43 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI), %0,6 düştü. Bu düşüşün sebebi, çoğunlukla düşük kereste ve diğer ahşap ürün fiyatları oldu. Kanada’da faaliyet gösteren imalatçıların hammadde satın alma fiyatları, çoğunlukla yüksek hayvan ve hayvan ürünleri ile mahsul ürünleri fiyatlarına bağlı olarak %0,6 arttı.

Kasım ayında IPPI, bir önceki aya göre %0,6 düştü. 21 büyük emtia grubunun 9’u arttı, 9’u düştü ve 3’ü sabit kaldı.

Yıllık bazda IPPI, Kasım ayında sabit kadı. Kereste ve ahşap ürünleri fiyatlarındaki %23,2’lik artış ile birinci kalite metal dışı metal fiyatlarındaki %21’lik artış, enerji ve petrol ürünleri fiyatlarındaki %28,6’lık düşüşle dengelendi.

Kasım ayında Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) %0,6 arttı. Altı büyük emtia grubunun üçü arttı ve üçü düştü.

RMPI’da kaydedilen aylık artış, gümüş fiyatını da içeren metal cevher, konsantre ve hurda fiyatlarındaki %1’lik düşüş ile hafifledi.

RMPI yıllık bazda %1,7 düştü. Bu düşüş, çoğunlukla ham enerji ürünleri fiyatlarındaki %26,5’lik düşüşten kaynaklanırken, metal cevher, konsantre ve hurda fiyatlarındaki %27’lik artışla dengelendi.