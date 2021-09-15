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Kanada’da imalat satışları Temmuz ayında %1,5 düşüş gösterdi

Çarşamba, 15 Eylül 2021 09:28:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları bu yılın Temmuz ayında %1,5 düşüşle 59,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu düşüşün büyük bir çoğunluğu, ahşap ürünleri, havacılık ürünleri ve parçaları, çeşitli imalat ürünleri ile petrol ve kömür ürünleri sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 12’sinde satışların düşmesinden kaynaklandı. İmalat satışlarındaki düşüşler, motorlu taşıt, birincil metal ürünler ve motorlu taşıt parçaları sektörlerindeki satışlarda kaydedilen artışla kısmen dengelendi. Temmuz ayında, toplam satışlar yıllık %12,2 arttı.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi, birincil metal, makine ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerindeki yüksek stoklara bağlı olarak %2,6 artışla 93,9 milyar $ oldu. Kimyasal ürünler sektöründeki toplam stok seviyesi en büyük düşüşü kaydetti.

Stok-satış oranı ise Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 1,51 oranından 1,58’e yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler, makine ile havacılık ürünleri ve parçalarının tamamlanmamış siparişlerindeki yükselişe bağlı olarak %0,6 artarak 89,4 milyar $ seviyesine çıktı. Tamamlanmamış siparişlerde yıllık %7,4 düşüş görüldü.

Yeni siparişlerinin toplam değeri, ahşap ürünleri sektöründeki yeni siparişlerin düşmesine bağlı olarak Temmuz ayında %2,6 düşüşle 60,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Temmuz ayında, düşük üretim seviyesi sebebiyle Haziran ayında kaydedilen %79,3 seviyesinden %76,7 seviyesine geriledi.

Temmuz ayında, kapasite kullanım oranının düşüşünde, ulaşım ekipmanları, ahşap ürünler, bilgisayar ve elektronik aletler ve plastik ve kauçuk ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 14’ünde üretim kapasitesinin düşmesi etkili oldu. Birincil metal ürünler sektöründeki kapasite kullanım oranı 2,5 puan artış gösterdi.


Etiketler: Kuzey Amerika  Kanada  imalat  |  benzer haberler »


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