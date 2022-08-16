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Kanada’da imalat satışları Haziran ayında %0,8 düştü

Salı, 16 Ağustos 2022 09:47:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları bu yılın Haziran ayında %0,8 düşüşle 71,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu artışta petrol ve kömür ürünleri, ahşap ürünler ve havacılık ürünleri ive parçaları sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 8’inde satışların düşmesi etkili oldu. Öte yandan motorlu taşıtlar ve kimyasal ürünler sektörlerindeki satışlar en büyük artışı gösterdi.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi çoğunlukla makine, ulaşım ekipmanları ve kimyasal ürünler sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %2,1 artışla 116,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ancak çeşitli imalat ürünleri sektöründe stoklar Haziran ayında en büyük düşüşü kaydetti. Hammadde stokları yüksek fiyatlara bağlı olarak üst üste 20 ay artış göstermiş oldu. Toplam stoklar yıllık %27,7 yükseldi.

Haziran ayında stok-satış oranı Mayıs ayında kaydedilen 1,57 oranından 1,62’ye yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler çoğunlukla motorlu taşıtlar, havacılık ürünleri ve parçaları ve bilgisayar ve elektronik aletler sektörlerinde tamamlanmamış siparişlerin artmasına bağlı olarak %1,7 artışla 105 milyar $ seviyesinde yer aldı. Toplam tamamlanmamış siparişler geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,1 arttı.

Yeni siparişlerin toplam değeri Haziran ayında çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları, motorlu taşıtlar ve kimyasal ürünler sektörlerinde yeni siparişlerin artmasına bağlı olarak %2,7 artışla 73,6 milyar $ oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda üretimin artmasıyla birlikte Mayıs ayında kaydedilen %78,8 seviyesinden %79,3 seviyesine çıktı.

Aynı ayda, kapasite kullanım oranı 21 sektörün 10’unda yükseldi ve bu oran en çok ulaşım ekipmanları, bilgisayar ve elektronik aletler ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerinde arttı. Petrol ve kömür ürünleri ile ahşap ürünler sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının düşmesi söz konusu artışları kısmen dengeledi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İmalat 

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