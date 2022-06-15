Kanada’da imalat satışları Nisan ayında %1,7 arttı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 09:49:37 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları bu yılın Nisan ayında %1,7 artışla 72,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu artışta çoğunlukla petrol ve kömür ürünleri, motorlu taşıtlar ve birincil metaller sektöründeki satışlar beraberinde havacılık ürünleri ve parçaları üretiminin artması etkili oldu. Ahşap ürünler sektöründe satışlar ise %6 ile en büyük düşüşü gösterdi.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi çoğunlukla makine, kimya ve çeşitli imalat ürünleri sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %2,3 artışla 111,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ancak motorlu taşıt stokları %10 azaldı.

Nisan ayında stok-satış oranı Mart ayında kaydedilen 1,54 oranından 1,55’e yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları, fabrikasyon metal ürünler ve makine sektörlerinde tamamlanmamış siparişlerin artmasına bağlı olarak %2,9 artışla 103,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviye 2020 yılının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Yeni siparişlerin toplam değeri Nisan ayında çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları, fabrikasyon metal ürünler ve motorlu taşıtlar sektörlerinde yeni siparişlerin artmasına bağlı olarak %3,1 artışla 75,2 milyar $ oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda üretimin düşmesiyle birlikte Mart ayında kaydedilen %81,9 seviyesinden %79,9 seviyesine geriledi.

Aynı ayda, kapasite kullanım oranı 21 sektörün 17’sinde geriledi ve bu oran en çok ulaşım ekipmanları, petrol ve kömür ürünleri, makine ve bilgisayar ve elektronik aletler sektörlerinde düştü. Metal olmayan madeni ürünler sektöründe kapasite kullanım oranının artması söz konusu düşüşleri kısmen dengeledi.