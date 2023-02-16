Kanada’da imalat satışları Aralık ayında %1,5 azaldı

Perşembe, 16 Şubat 2023 09:26:45 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında %1,5 düşerek 71 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste iki ay aylık bazda düşüş göstermiş oldu. Petrol ve kömür ürünleri, ahşap ürünler, yiyecek ile plastik ve kauçuk ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 14’ünde düşüşler gözlendi.

2022 yılında dördüncü çeyreğinde imalat satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %1,1 artışla 215,2 milyar $ oldu. Ulaşım ekipmanları, petrol ve kömür ürünleri, kimya ve yiyecek sektörlerinde satışlar artarken, ahşap ürünler sektöründe satışlar sertçe düştü.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,1 artışla 121,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu artışta çoğunlukla kimya ile elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri sektörlerinde stok seviyelerinin yükselmesi etkili oldu. Ahşap ürünler ile petrol ve kömür ürünleri sektörlerinde stok seviyelerinin düşmesi söz konusu artışı kısmen dengeledi.

Aralık ayında stok-satış oranı Kasım ayında kaydedilen 1,68 oranından 1,71’e yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda tamamlanmamış siparişler, ulaşım ekipmanları, plastik ve kauçuk ürünler ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerde meydana gelen düşüşlere bağlı olarak %1,2 düşüşle 108,3 milyon $ seviyesinde yer almaya başladı. Böylelikle tamamlanmamış siparişler üst üste üç ay aylık bazda düşüş göstermiş oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %79 seviyesinden %75,9 seviyesine indi.

Aralık ayında başta yiyecek, ahşap ürünler ve metal olmayan madeni ürünler sektörleri olmak üzere 21 sektörün 19’unda kapasite kullanım oranlarında düşüş meydana geldi. Petrol ve kömür ürünleri sektöründe kapasite kullanım oranındaki artış söz konusu düşüşleri kısmen dengeledi.