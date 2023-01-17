Kanada’da imalat satışları Kasım ayında çoğunlukla değişmedi

Salı, 17 Ocak 2023 09:49:03 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları geçtiğimiz yılın Kasım ayında değişiklik göstermeyerek % 72,3 milyar $ seviyesinde yer almaya devam etti. Dayanıklı olmayan tüketim malları, kimya ve petrol ve kömür ürünleri sektörlerindeki satışlarda meydana gelen düşüşler dayanıklı tüketim malları, motorlu taşıtlar ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerindeki satışlarda görülen artışı dengeledi.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,5 düşüşle 121,6 milyar $ seviyesinde yer alarak 2020 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez aylık bazda düşüş göstermiş oldu. Söz konusu düşüşte çoğunlukla makine, ulaşım ekipmanları ve kimya sektörlerinde stok seviyelerinin azalması etkili oldu. Yiyecek, bilgisayar ve elektronik ürünler sektörlerinde stok seviyeleri en yüksek artışları kaydetti. Yarı mamul ve hammadde stokları sırasıyla %1,6 ve %0,9 düşerken, nihai mamul stokları %1 arttı.

Kasım ayında stok-satış oranı Ekim ayında kaydedilen 1,69 oranından 1,68’e geriledi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda tamamlanmamış siparişler, havacılık ürünleri ve parçaları ile plastik ve kauçuk ürünler sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerde meydana gelen düşüşlere bağlı olarak %0,8 düşüşle 109,6 milyon $ seviyesinde yer almaya başladı. Bilgisayar ve elektronik ürünler ile motorlu taşıtlar sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin artması söz konusu düşüşü kısmen dengeledi.

Yeni siparişlerin toplam değeri Kasım ayında çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları, kimya ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerinde yeni siparişlerin azalması nedeniyle %0,3 düşüşle %71,4 milyar $ oldu. Motorlu taşıtlar, bilgisayar ve elektronik ürünler ve birincil metaller sektörlerinde yeni siparişlerin artması söz konusu düşüşü kısmen dengeledi.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Ekim ayında kaydedilen %77,9 seviyesinden %78,6 seviyesine indi.