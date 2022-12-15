Kanada’da imalat satışları Ekim ayında %2,8 arttı

Perşembe, 15 Aralık 2022 09:40:36 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları bu yılın Ekim ayında %2,8 artışla 72,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Petrol ve kömür ürünleri, gıda, kimyasal ürünler ve çeşitli imalat ürünleri sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 12’sinde satışlar artış gösterdi. Öte yandan motorlu taşıtlar ve makine sektörlerindeki satışlar en sert düşüşleri kaydetti. Toplam satışlar geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %16,5 yükselmiş oldu.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,3 artışla 122,2 milyar $ oldu. Birincil metaller, plastik ve kauçuk ürünler ve ahşap ürünler sektörlerindeki stok seviyelerinde meydana gelen artış, havacılık ürünleri ve parçaları, fabrikasyon metal ürünler ve gıda sektörlerindeki düşüşlerle kısmen dengelendi. Hammadde stokları aylık %0,7 artarken, nihai mamul ve yarı mamul stokları %0,1 yükseldi. Toplam stok seviyesi geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %22,3 artmış oldu.

Ekim ayında stok-satış oranı Eylül ayında kaydedilen 1,73 oranından 1,68’e geriledi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda tamamlanmamış siparişler, bilgisayar ve elektronik ürünler ve birincil metaller sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerde meydana gelen düşüşlerin ulaşım ekipmanları ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerinde tamamlanmamış siparişlerdeki artışları çoğunlukla dengelemesine bağlı olarak değişiklik göstermedi ve 110,9 milyar $ seviyesinde sabit kaldı.

Yeni siparişlerin toplam değeri Eylül ayında çoğunlukla ulaşım ekipmanları sektöründe yeni siparişlerin azalmasına bağlı olarak %2,7 düşüşle 72,5 milyar $ oldu. Petrol ve kömür ürünleri sektöründe yeni siparişlerin artması söz konusu düşüşü kısmen dengeledi.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Eylül ayında kaydedilen %77,6 seviyesinden %77,2 seviyesine indi.

Ekim ayında başta birinci metaller, bilgisayar ve elektronik aletler ve ulaşım ekipmanları sektörleri olmak üzere 21 sektörün 13’ünde kapasite kullanım oranlarında düşüş meydana geldi.

Petrol ve kömür ürünleri ve kimyasal ürünler sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının yükselmesi söz konusu düşüşleri kısmen dengeledi.