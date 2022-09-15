Kanada’da imalat satışları Temmuz ayında %0,9 azaldı

Perşembe, 15 Eylül 2022 09:24:48 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları bu yılın Temmuz ayında %0,9 düşüşle 71,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte birincil metaller, petrol ve kömür ürünleri ve mobilya ve ilgili ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 12’sinde satışların azalması etkili oldu. Öte yandan motorlu taşıtlar ve kağıt ürünler sektörlerindeki satışlar en büyük artışı kaydetti.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi çoğunlukla birincil metaller, makine ve petrol ve kömür ürünleri sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %1,2 artışla 118,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ancak kimyasal ürünler sektöründe stokların %1,4 azalması söz konusu artışı kısmen dengeledi. Yüksek malzeme fiyatları pandeminin başından bu yana stok seviyelerinde meydana gelen artışta etkili oldu.

Temmuz ayında stok-satış oranı Haziran ayında kaydedilen 1,62 oranından 1,65’e yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler değişiklik göstermeyerek 106,3 milyar $ seviyesinde yer almaya devam etti. Bilgisayar ve elektronik aletler ve makine sektörlerinde tamamlanmamış siparişlerin azalması ulaşım ekipmanları sektöründe tamamlanmamış siparişlerin artmasını kısmen dengeledi. Toplam tamamlanmamış siparişler geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,1 arttı.

Yeni siparişlerin toplam değeri Temmuz ayında çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları ve motorlu taşıtlar sektörlerinde yeni siparişlerin düşmesine bağlı olarak %5,3 düşüşle 71,6 milyar $ oldu. Motorlu taşıt parçaları sektöründe yeni siparişlerin artması söz konusu düşüşleri kısmen dengeledi.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda üretimin düşmesiyle birlikte Haziran ayında kaydedilen %79,6 seviyesinden %76,9 seviyesine geriledi.

Aynı ayda, kapasite kullanım oranı 21 sektörün 18’inde düştü ve bu oran en çok ahşap ürünler, makine, birincil metaller ve kimyasal ürünler sektörlerinde azaldı. Petrol ve kömür ürünleri sektöründe kapasite kullanım oranının artması söz konusu düşüşleri kısmen dengeledi.