Kanada’da imalat satışları Ağustos ayında %2 düştü

Pazartesi, 17 Ekim 2022 10:11:29 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları bu yılın Ağustos ayında %2 düşüşle 70,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte petrol ve kömür ürünleri, kimyasal ürünler, birincil metaller, kağıt ve ahşap ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 17’sinde satışların azalması etkili oldu. Öte yandan içecek ve tütün ürünleri ve yiyecek sektörlerindeki satışlar en büyük artışı kaydetti.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları, bilgisayar ve elektronik ürünler ve içecek ve tütün ürünleri sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %1,3 artışla 119,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Petrol ve kömür ürünleri sektöründeki stok seviyelerinde meydana gelen %2,5 ve kağıt ürünler sektöründeki stok seviyelerinde meydana gelen %3,5 düşüş söz konusu artışları kısmen dengeledi. Toplam stok seviyesi 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %37,5 yükselmiş oldu.

Ağustos ayında stok-satış oranı Temmuz ayında kaydedilen 1,65 oranından 1,70’e yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler ulaşım ekipmanları sektöründe tamamlanmamış siparişlerin artmasına bağlı olarak %1,5 artışla 107,5 milyar $ seviyesine yükseldi. Fabrikasyon metal ürünler sektöründeki tamamlanmamış siparişlerin azalması söz konusu artışı kısmen dengeledi. Toplam tamamlanmamış siparişler geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,8 arttı.

Yeni siparişlerin toplam değeri Ağustos ayında çoğunlukla ulaşım ekipmanları sektöründe yeni siparişlerin artmasına bağlı olarak %0,6 artışla 72 milyar $ oldu. Petrol ve kömür ürünleri sektöründe yeni siparişlerin azalması söz konusu artışı kısmen dengeledi.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu Temmuz ayında kaydedilen %76,6 seviyesinden %77 seviyesine yükseldi.