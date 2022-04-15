Kanada’da imalat satışları Şubat ayında %4,2 arttı

Cuma, 15 Nisan 2022 09:57:40 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları bu yılın Şubat ayında %4,2 artışla 67,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. 21 sektörün 14’ünde satışlar artarken, motorlu taşıtlar, yiyecek, petrol ve kömür ürünleri ve ahşap ürünler sektörlerindeki satışlar en büyük artışı kaydetti. Öte yandan bilgisayar ve elektronik aletler sektöründeki satışlar %7,9 düşüşle 1,2 milyar $ seviyesine geriledi. Toplam imalat satışları Şubat ayında yıllık %19,5 arttı.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi çoğunlukla petrol ve kömür ürünleri, birincil metaller ve motorlu taşıtlar sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %1 artışla 106,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Stok seviyelerinde geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana devam eden artışta çoğunlukla küresel tedarik zincirinde meydana gelen aksamalar ve yüksek hammadde fiyatları etkili oldu. Toplam stok seviyesi yıllık %20,4 yükseldi.

Stok seviyelerindeki artışa rağmen stok-satış oranı ise Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 1,63 oranından 1,58’e geriledi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları ve plastik ve kauçuk ürünler sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin artmasına bağlı olarak %0,9 artışla 100,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviye 2020 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Yeni siparişlerin toplam değeri Şubat ayında çoğunlukla motorlu taşıtlar, yiyecek ve petrol ve kömür ürünleri sektörlerindeki yeni siparişlerin artmasına bağlı olarak %2,4 artışla 68,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Gemi ve tekne inşa sektöründeki yeni siparişlerin değeri en büyük düşüşü kaydetti.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda üretimin artmasıyla birlikte Ocak ayında kaydedilen %73,7 seviyesinden %76,9 seviyesine yükseldi.

Aynı ayda, kapasite kullanım oranının artışında ulaşım ekipmanları, kimyasal ürünler ve ahşap ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 14’ünde üretim kapasitesinin artması etkili oldu. Bununla birlikte metal olmayan madeni ürünler, içecek ve tütün ve bilgisayar ve elektronik aletler sektörlerindeki kapasite kullanım oranı düşüş gösterdi.