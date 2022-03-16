Kanada’da imalat satışları Ocak ayında %0,6 arttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 09:21:49 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları bu yılın Ocak ayında %0,6 artışla 64,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. 21 sektörün 14’ünde satışlar artarken, petrol ve kömür ürünleri ve ahşap ürünler sektörlerindeki satışlar en büyük artışı kaydetti. Söz konusu artışlar motorlu araç sektöründeki satışlarda kaydedilen düşüşü kısmen dengeledi. Toplam imalat satışları Ocak ayında yıllık %13,4 arttı.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi petrol ve kömür ürünleri, makine, içecek ve tütün ürünleri ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %1,8 artışla 105 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor kırdı. Stok seviyelerindeki artışta çoğunlukla yüksek hammadde fiyatları etkili oldu. Toplam stok seviyesi yıllık %19,4 yükseldi.

Stok-satış oranı ise Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 1,60 oranından 1,62’e yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları ve makine sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin artmasına bağlı olarak %1,8 artışla 99,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yeni siparişlerin toplam değeri Ocak ayında çoğunlukla petrol ve kömür ürünleri sektöründeki yeni siparişlerin artmasına bağlı olarak %1,1 artışla 66,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yeni siparişlerde kaydedilen artış motorlu taşıt sektöründeki düşüşleri kısmen dengeledi.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda üretimin düşmesiyle birlikte Aralık ayında kaydedilen %75,7 seviyesinden %74,1 seviyesine geriledi.

Aynı ayda, kapasite kullanım oranının düşüşünde ulaşım ekipmanları, birincil metal ürünler ve metal olmayan madeni ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 12’sinde üretim kapasitesinin düşmesi etkili oldu. Montaj fabrikalarının kapatılması nedeniyle ulaşım sektöründeki kapasite kullanım oranı düştü. Ahşap ürünler sektöründeki kapasite kullanım oranında kaydedilen artış söz konusu düşüşü kısmen dengeledi.