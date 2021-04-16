Kanada’da imalat satışları Şubat ayında %1,6 düştü

Cuma, 16 Nisan 2021 10:03:05 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’ya göre, bu yıl Şubat ayında imalat satışları, Ocak ayında kaydedilen son yedi ayın en büyük artışının ardından, ulaşım ekipmanları satışının düşmesi sebebiyle %1,6 düşüşle 55,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Düşüşler kısmen ptrol ve kömür ürünleri, kimyasal ve ahşap ürün satışlarındaki artışlarla dengelendi.

Şubat ayında toplam stok seviyesi, %0,8 artarak 88,7 milyar $ ile Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Stok-satış oranı ise Şubat ayında, Ocak ayındaki 1,56 oranından 1,60’a çıktı. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Söz konusu ayda tamamlanmamış siparişler, iki ay üst üste kaydedilen artışları takiben, ulaşım ekipmanları ve kimyasal ürün siparişlerindeki düşüşler nedeniyle %1,1 azalarak 86,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Tamamlanmayan siparişler, ana metal ve ahşap ürün segmentlerinde yükseldi.

Şubat ayında yeni siparişler, %6,6 düşüşle 54,4 milyar $ oldu. Düşüş, ahşap ürünler, petrol ve kömür ürünleri ve ana metal sanayilerindeki yeni siparişlerin artmasıyla dengelendi.

Tüm imalat sektörlerinin kapasite kullanım oranı Şubat ayında, düşük üretim seviyesi sebebiyle Ocak ayındaki %76,5 seviyesinden %75,7’ye geriledi.