Kanada’da imalat satışları Ocak ayında %3,1 arttı

Salı, 16 Mart 2021 12:13:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’ya göre, bu yılın Ocak ayında imalat satışları, Aralık ayında %1,3 artmasının ardından %3,1 artışla 56,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Satışlar 21 endüstrinin 16’sında artış gösterdi.

Ocak ayında, birincil metal endüstrisi satışları üst üste dördüncü ay yükselerek aylık %6 ve yıllık %7,9 artışla 4,2 milyar $ oldu ve 2019 yılının Haziran ayından beri en yüksek seviyesini kaydetti.

Söz konusu ayda motorlu araç satışları, Aralık ayında %1,2 artmasının ardından %8,2 düşüşle 3,9 milyar $ oldu ve 2020 yılının Mayıs ayından beri en düşük seviyesini kaydetti. Dünya genelindeki yarı iletken çip eksikliği, Kuzey Amerika genelinde motorlu araç endüstrisini etkiledi. 2021’in ilk çeyreğinde, çip eksikliğinin otomobil üretimini daha da azaltması bekleniyor.

Çip eksikliği ayrıca birçok otomobil parçası üreticisini de etkiledi. Ocak ayında motorlu araç parçası satışları %3,5 düşüşle 2,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında toplam stok seviyesi, Aralık ayında %0,6 düşmesinin ardından %1,9 artışla 88,3 milyar $ oldu. Söz konusu ayda toplam stok seviyesi yıllık bazda %0,4 azaldı.

Stok-satış oranı ise Ocak ayında, Aralık ayındaki 1,59 oranından 1,57 oranına geriledi.

Söz konusu ayda tamamlanmamış siparişler, Aralık ayında %0,4 artmasının ardından %2,3 artışla 87,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında yeni siparişler, aylık %6,1 ve yıllık %3,4 artışla 58,2 milyar $ olarak 2019 yılının Ağustos ayından beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüm imalat sektörlerinin kapasite kullanım oranı Ocak ayında, yüksek üretim seviyesi sayesinde Aralık ayındaki %75,7 seviyesinden %76,8’e yükseldi.