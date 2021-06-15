Kanada’da imalat satışları Nisan ayında %2,1 düştü      

Salı, 15 Haziran 2021 10:42:36 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları bu yılın Nisan ayında %2,1 düşüşle 57,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu düşüşün büyük bir çoğunluğu, ulaşım ekipmanları ve petrol ve kömür ürünleri sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 11’inde satışların düşmesinden kaynaklandı.

Ulaşım ekipmanları endüstrisi hariç satışlar Nisan ayında %1,5 artarak üst üste on ikinci ay artış kaydetmiş oldu.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi, makine, motorlu taşıt ve gıda sektörlerindeki yüksek stoklara bağlı olarak %0,8 artışla 89,2 milyar $ oldu. Havacılık ürünleri ve parçaları ve metal olmayan ürünler sektörlerindeki stoklar ise düşüş gösterdi.

Stok-satış oranı ise Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 1,52 oranından 1,56’ya yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Söz konusu ayda, tamamlanmamış siparişler, havacılık ürünleri ve parçaları ve bilgisayar ve elektronik aletlerin tamamlanmamış siparişlerindeki düşüşe bağlı olarak %0,1 azalarak 87 milyar $’a geriledi. Tamamlanmamış siparişlerde yıllık %11,4 düşüş görüldü.

Yeni siparişlerinin toplam değeri, ulaşım ekipmanları sektöründeki yeni siparişlerin düşmesine bağlı olarak Nisan ayında %2,5 düşüşle 57 milyar $ seviyesinde yer aldı. Kimyasal ürün imalatına yönelik yeni siparişlerde %8,5 artış görüldü.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Nisan ayında, düşük üretim seviyesi sebebiyle Mart ayında kaydedilen %80,1 seviyesinden %76,5 seviyesine geriledi.