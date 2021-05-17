Kanada’da imalat satışları Mart ayında %3,5 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 11:47:35 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları bu yıl Mart ayında %3,5 artışla 57,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Motorlu taşıt, petrol ve kömür ürünleri ve gıda ürünleri sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 16’sında görülen bu artış, 2019 yılının Haziran ayından bu yana kaydedilen en büyük artış oldu.

Art arda iki kez kaydedilen artışın ardından Mart ayında toplam stok seviyesi, havacılık ürünleri ve parçaları ve makine sektörlerindeki düşük stoklara bağlı olarak %0,4 düşüşle 88,2 milyar $’a geriledi. Düşüşler kısmen petrol ve kömür ürünlerinin, fabrikasyon metal ürünlerinin ve ahşap ürünlerin yüksek stoklarıyla dengelendi. Toplam stok seviyesi yıllık %0,2 düşüş kaydetti.

Stok-satış oranı ise Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 1,59 oranından 1,53’e geriledi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Söz konusu ayda, tamamlanmamış siparişler 86,6 milyar $ seviyesinde sabit kalırken, ulaşım ekipmanlarının, petrol ve kömür ürünlerinin ve plastik ve kauçuk ürünlerinin yeni siparişlerinin toplam değeri, Şubat ayında kaydedilen %5,9 düşüşün ardından %5,2 artarak 57,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yeni siparişlerde yıllık %13,3 artış görüldü.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Mart ayında, yüksek üretim seviyesi sebebiyle Şubat ayında kaydedilen %75,5 seviyesinden %80,1 seviyesine çıktı. Bu yükseliş, 2019 yılının Ekim ayından bu yana kaydedilen en büyük artış oldu.

Söz konusu ayda 21 sektörün tamamında kapasite kullanım oranı, ulaşım ekipmanı, petrol ve kömür ürünleri ve gıda ürünleri sektörlerindeki artışa bağlı olarak yükselme gösterdi.