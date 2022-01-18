Kanada’da imalat satışları Kasım ayında %2,6 arttı

Salı, 18 Ocak 2022 09:38:38 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları Kasım ayında %2,6 artışla 63,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. 21 sektörün 18’inde satışlar artarken, birincil metaller, petrol ve kömür ürünleri, metal olmayan madeni ürünler ve gıda sektörlerindeki satışlar en büyük artışı kaydetti.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi, çoğunlukla petrol ve kömür ürünleri ve kimyasal ürünler sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %1,2 artışla 100,8 milyar $ oldu. Hammadde fiyatlarındaki artış ve üreticilerin tedarik zincirindeki aksamaları azaltmak amacıyla hammadde stok alımları yapması, stok seviyelerindeki artışa katkı sağladı. Toplam stok seviyesi yıllık %16,1 arttı.

Stok-satış oranı ise Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 1,62 oranından 1,60’a geriledi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler, çoğunlukla makine ile bilgisayar ve elektronikli aletler sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin artmasına bağlı olarak %0,4 artışla 95,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Gemi ve tekne inşa sektöründeki tamamlanmamış siparişlerin düşmesi söz konusu artışı çoğunlukla dengeledi. Tamamlanmamış siparişler yıllık %7,7 artış gösterdi.

Yeni siparişlerin toplam değeri Kasım ayında çoğunlukla ulaşım ekipmanları ve birincil metal ürünler sektörlerindeki yeni siparişlerin artmasına bağlı olarak %3 artarak 63,4 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda üretimin artmasıyla birlikte Ekim ayında kaydedilen %76,4 seviyesinden %78,8 seviyesine çıktı.

Kasım ayında, kapasite kullanım oranının artışında, petrol ve kömür ürünleri, ulaşım ekipmanları, bilgisayar ve elektronik ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 13’ünde üretim kapasitesinin artması etkili oldu. Kimyasal ürünler sektöründeki kapasite kullanım oranı 2,3 puan düştü.