Kanada’da imalat satışları Kasım ayında %0,6 düştü

Çarşamba, 20 Ocak 2021 10:37:03 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’ya göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında imalat satışları, %0,6 düşüşle 53,7 milyon $’a gerileyerek üç ayda ilk kez düşüş kaydetti. Havacılık, araba ve yedek parka sektörleri başta olmak üzere 21 sektörün 5’inde düşüş görüldü.

Kasım ayındaki %0,4 düşüşün ardında, toplam stoklar, Kasım ayında %0,8 artarak 87,1 milyar $ seviyesine ulaştı. Stoklar 21’in sektöründe 7’sinde arttı. Aylık artışa en büyük katkısı olan sektörler %7,2 ile metal ürünler, %3,4 ile makine ve %1,8 ile gıda sektörü oldu.

Stok-satış oranı ise Kasım ayında, Ekim ayındaki 1,60 oranından 1,62 oranına çıktı.

Kasım ayında tamamlanmamış siparişler, havacılık sektöründe tamamlanmamış siparişlerin daha düşük olması sebebiyle %3,6 düşerek 85,5 milyon $ oldu. Salgından dolayı siparişlerin iptal edilmesi veya yeni siparişlerin yavaşlaması ile seyahat kısıtlamaları sebebiyle tamamlanmamış siparişler 2018 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kasım ayında yeni siparişler, Ekim ayındaki %5,7’lik düşüşün ardından, çoğunlukla ulaşım ekipmanlarındaki %34,6’lık düşüş nedeniyle %1,2 gerileyerek 50,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yeni siparişler, yıllık %10 düşüş gösterdi.

Tüm imalat sektörlerinin kapasite kullanım oranı Kasım ayında, Ekim ayındaki %78,3 seviyesinden %77,7’ye geriledi.