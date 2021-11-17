Kanada’da imalat satışları Eylül ayında %3 düşüş kaydetti

Çarşamba, 17 Kasım 2021 09:51:00 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları, bu yılın Eylül ayında, %3 düşüşle 58,5 milyar $ seviyesinde yer alarak bu yılın Mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

21 sektörün 12’sinde satışlar düşerken, söz konusu düşüşün büyük bir çoğunluğu, yarı iletken çip sıkıntısına bağlı olarak motorlu araç satışlarının azalmasından kaynaklandı.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi, birincil metaller, fabrikasyon metal ürünler ve ahşap ürünler sektörlerindeki yüksek stoklara bağlı olarak %1,3 artışla 97,6 milyar $ oldu. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte, hammadde fiyatlarındaki artış, toplam stok seviyesindeki yükselişe katkı sağladı. Toplam stok seviyesi yıllık %12,7 arttı. İmalat sektöründe, nihai mamulden sonra en çok hammadde stoku yenileniyor. Nihai mamul ve hammadde stok seviyeleri, yüksek fiyatlara bağlı olarak Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana artış gösteriyor.

Stok-satış oranı ise Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 1,60 oranından 1,67’ye yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler, makine ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin yükselişine bağlı olarak %0,6 artışla 94,7 milyar $ seviyesine çıktı. Tamamlanmamış siparişler yıllık %1,3 düşüş gösterdi.

Yeni siparişlerin toplam değeri, Eylül ayında, çoğunlukla ulaşım ekipmanları sektöründeki yeni siparişlerin düşmesine bağlı olarak %3 düşerek 59,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, söz konusu ayda, üretimin düşmesiyle birlikte Ağustos ayında kaydedilen %77,1 seviyesinden %74,6 seviyesine geriledi.

Eylül ayında, kapasite kullanım oranının düşüşünde, ulaşım ekipmanları, petrol ile kömür ürünleri, birincil metal ürünler ve kimyasal ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 10’unda üretim kapasitesinin düşmesi etkili oldu. Gıda sektöründeki kapasite kullanım oranı 1,5 puan yükseldi.