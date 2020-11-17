Kanada’da imalat satışları Eylül ayında %1,5 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 11:52:33 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’ya göre, bu yılın Eylül ayında imalat satışları, Ağustos ayında %1,4 düşmesinin ardından %1,5 artarak 53,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda satışlar, ahşap ürünler, kimyasal ürünler ve gıda sektörleri başta olmak üzere 21 sektörün 13’ünde artış görüldü. Söz konusu ayda imalat satışları, Şubat ayındaki salgın öncesi seviyeye göre %3,6 düşük kaldı.

Eylül ayında toplam stok seviyesi, üst üste ikinci ay artarak %0,7 artışla 87 milyar $ oldu. Söz konusu ayda stoklar, başta ulaşım ekipmanları ve ahşap sektörlerinde olmak üzere, 21 sektörün 13’ünde arttı. Yine de, toplam stok seviyesi, Şubat ayındaki salgın öncesi seviyeye göre %0,7 düşük kaldı. Üçüncü çeyrekte toplam stok seviyesi, ikinci çeyrekte %1,9 düşmesinin ardından %0,4 arttı.

Stok-satış oranı ise Eylül ayında, Ağustos ayındaki 1,63 oranından 1,62 oranına geriledi.

Eylül ayında tamamlanmamış siparişler, ulaşım ekipmanlarındaki %0,4’lük ve birincil metal sektöründeki %7,5’luk artışın desteğiyle üst üste beş aylık düşüşün ardından %0,3 arttı. Söz konusu ayda tamamlanmamış siparişler, 21 sektörün 12’sinde artış gösterdi. Bu artışla birlikte Eylül ayında tamamlanmamış siparişler, Şubat ayı seviyesinin %7,1 altında yer aldı.

Eylül ayında yeni siparişler, çoğunlukla ulaşım ekipmanları, ahşap ürünler ve gıda sektöründeki yüksek siparişler sayesinde Ağustos ayındaki %0,8’lik düşüşün ardından %3,6 artışla 54,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yeni siparişlerdeki bu artış, bilgisayar ve elektronik ürünleri siparişlerindeki %39,7’lik düşüşle kısmen dengelendi.

Tüm imalat sektörlerinin kapasite kullanım oranı Eylül ayında, 21 sektörün 18’inde görülen daha fazla imalat üretimi sayesinde Ağustos ayındaki %75,5’ten %78,5’e yükseldi. Söz konusu ayda kapasite kullanım oranları, ulaşım ekipmanları sektöründe %6,6, kimyasal ürünler sektöründe %4,1, ahşap ürünler sektöründe %2,2 ve gıda sektöründe %1,7 artış gösterdi. İmalat sektöründe istihdam seviyesi de 68.000 kişi arttı.