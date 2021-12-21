Kanada’da imalat satışları Ekim ayında %4,3 arttı

Salı, 21 Aralık 2021 09:36:23 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen %2,8 düşüşün ardından %4,3 artışla 61,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

21 sektörün 17’sinde satışlar artarken, motorlu araç, motorlu araç parçaları ve birincil metal sektörlerindeki satışlar en büyük artışı, havacılık ürünleri ve parçaları sektörü ise en büyük düşüşü kaydetti.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi, çoğunlukla hammadde fiyatlarındaki artış sonucunda birincil metaller, petrol ile kömür ve gıda sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %1,5 artışla 99,6 milyar oldu. Toplam stok seviyesi yıllık %15,2 arttı.

Stok-satış oranı ise Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 1,67 oranından 1,63’e geriledi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler, çoğunlukla fabrikasyon metal ürünler ve havacılık ürünleri sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin gerilemesine bağlı olarak %0,1 düşüşle 95,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Makine, elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin artması, söz konusu düşüşü çoğunlukla dengeledi. Tamamlanmamış siparişler yıllık %1,8 artış gösterdi.

Yeni siparişlerin toplam değeri, Ekim ayında, çoğunlukla ulaşım ekipmanları sektöründeki yeni siparişlerin artmasına bağlı olarak %1,9 artarak 61,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, söz konusu ayda, üretimin artmasıyla birlikte Eylül ayında kaydedilen %74,7 seviyesinden %77,1 seviyesine çıktı.

Ekim ayında, kapasite kullanım oranının artışında, ulaşım ekipmanları, kimyasal ürünler ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 11’inde üretim kapasitesinin artması etkili oldu. Petrol ve kömür ürünleri sektöründeki kapasite kullanım oranı 2,1 puan düştü.