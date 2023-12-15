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Kanada’da imalat satışları Ekim ayında %2,8 düştü

Cuma, 15 Aralık 2023 09:50:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları bu yılın Ekim ayında aylık %2,8 ve yıllık %1,5 düşüşle 71 milyar $ seviyesinde yer aldı. Havacılık ürünleri ve parçaları sektörü %6,9 artış göstererek en fazla yükselen sektör olurken petrol ve kömür ürünleri sektörü %10,3, makine sektörü %6,6 ve bilgisayar ve elektronik ürünler sektörü %15 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,7 artışla 123,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Stok seviyeleri en çok artan sektörler %0,8 ile hammadde, %0,8 ile nihai mamul ve %0,2 ile işlenmiş ürünler oldu. 21 alt sektörün 13’ünde stok artışı gözlemlenirken stokları en fazla artan sektörler %1,9 ile ulaşım ekipmanları, %6,3 ile meşrubat ve tütün ve %4,9 ile bilgisayar ve elektronik ürünler sektörleri oldu. Makine sektöründe %2,1 düşüş görüldü.

Ekim ayında stok-satış oranı Eylül ayında kaydedilen 1,69 oranından 1,75’e çıktı. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri aylık %0,2 artış ve yıllık %7,2 düşüşle Ekim ayında 102,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu aylık artışın başlıca kaynağı havacılık ürünleri ve parçaları sektöründeki tamamlanmamış siparişlerin %1,8 yükselmesi oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Eylül ayında kaydedilen %78,6 seviyesinden %77,4 seviyesine indi. Kapasite kullanım oranları en çok düşen sektörler 7,9 puan ile petrol ve kömür ürünleri sektörü, 1,3 puan ile gıda sektörü ve 6,5 puan ile meşrubat ve tütün sektörü oldu. Ahşap sektörü ise 2,4 puan artış kaydetti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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